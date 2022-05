¿Por qué invertir en Tulum es una gran oportunidad?

Plusvalía, retornos de inversión, turismo único, calidad de vida, entre otros, son de los recursos por los cuales es llamativo invertir desde la perspectiva de negocio, o bien para una persona física.

Independientemente del tamaño o la manera en que funciona toda la zona llamada Riviera Maya, cada ciudad o destino turístico está enfocado en diferentes tipos de visitantes o familias; en su grupo, realizan sinergia, convirtiéndose en una zona complementaria con un beneficio de enorme trascendencia.

Tulum se ha transformado en un polo de desarrollo turístico e inmobiliario, que ha atraído inversiones ya hace algunos años. Desde que se retornó –primero– un polo de atracción turística, ha sido creciendo el interés por la inversión inmobiliaria residencial.

Se dio esa combinación de recibir un gran flujo de turistas, que al llegar se enamoran del sitio y lo piensan como una alternativa para second home o para el siguiente aislamiento. La oferta turística y la residencial de playa son complementarias, no logrando existir la una sin la otra.

La Riviera Maya, generalmente, y Tulum, en especial, atrajeron turismo internacional con propiedades diversas a Cancún, siempre con visitantes más interesados por la cultura y la naturaleza, sin enfocarse sólo en el turismo de playa.

Generalmente, se prevé que Tulum se siga consolidando como una de las ciudades más relevantes a nivel nacional, principalmente por el turismo que consigue; en temporadas previas a la enfermedad pandémica del nuevo Covid-19, captaba alrededor de 1.5 millones de visitantes.

De la misma forma, se convirtió en el destino preferencial de viajeros, mayormente que proceden de Europa, con una gran conciencia ecológica y en búsqueda de nuevas experiencias. Las actividades que promueven el contacto con la naturaleza son parte de la vida y del día a día de los residentes y turistas de Tulum, ya que la Selva Maya constituye algunos de los mayores atractivos de la ciudad.

También de esos que buscan una segunda residencia para vacacionar o para modificar de estilo de vida que les posibilite estar en contacto con el ambiente natural.

Macarena Miranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tulum, indicó que también de las playas bellas con las que cuenta el destino, hay propiedades concretas que lo diferencian de otros. Por ejemplo, Playa del Carmen o Puerto Morelos, que, aunque tienen muy buenas playas, cuentan solo con 3 o 4 hoteles de gran tamaño.

Describió que captan mucho turismo canadiense, estadounidense, mayores de edad o jubilados que vienen por temporadas. No obstante, no es un destino sobresaturado.

¿Por qué la población está invirtiendo más en Tulum que en Playa del Carmen? Miranda describió que Playa del Carmen se sobrepobló, hay mucha densidad; sin dudas hay playas, pero no hay facilidad de ingreso a ellas, tomando en cuenta que hay varios hoteles al frente de la misma.

“La ventaja de Tulum es que los hoteles sí te permiten ir al club de playa. Porque allá no tienen el «todo incluido». Solo está el Oasis, y está a la entrada de Tulum y no nos afecta”. Agregó que “todos los demás hoteles son boutique, con la opción de que si pagas tu bebida o tu consumo puedes estar en la playa con un camastro de lujo y en un hotel de lujo”.

Por lo que respecta al mercado inmobiliario residencial, indicó que “casi todo lo que se construye, se vende de inmediato […] porque generalmente lo que se vende en Tulum es en preventa. Y ahora ya tenemos reventas y también se están vendiendo. Y en cuanto a las amenidades, hay algunas muy buenas en los desarrollos; al principio no había tantas”.

Una nueva ciudad

Diversos desarrolladores concuerdan en que uno de las ventajas de la urbanización es la posibilidad de producir oportunidades para que las comunidades tengan una mejor calidad de vida, paralelamente que se da costo económico, ambiental y social.

Lo anterior, es claramente la situación de Tulum. No en vano se la ha considerado recientemente como una de las mejores ciudades para vivir, inclusive, pese a que le hacen falta relevantes accesorios de infraestructura urbana.

En contraparte, tiene un gran crecimiento e innovación en temas de movilidad, así como una profundo conexión entre la naturaleza, la cultura, el diseño y la arquitectura, al que viajeros nacionales e de todo el mundo piensan como un destino top para vacacionar.

Desde la perspectiva de los desarrolladores, lo que se hace, se vende, y el movimiento es subjetivamente veloz. Inclusive, hay quienes aseguran que, si su plan sale a la preventa y no se vende es mejor no construirlo y modificar el término. No debemos olvidar que la pandemia modificó la demanda, haciéndola más bien lenta, pero el mercado sigue vendiendo y desplazando inventario.

Los especialistas en mercados inmobiliarios de playa aseguran que aquí se ha creado una plusvalía constante, los precios siguen al alza ya que todo el parque habitacional es nuevo o muy joven, a diferencia de otros destinos que se hacen viejos y presentan inclusive minusvalías.

Existe una gama interesante de alternativas para elegir la propiedad que más les guste a los demandantes, aunque hay una alta concentración de propiedades de niveles residencial y residencial plus.

Elementos relevantes

Hay 2 elementos extras para que las personas físicas se decidan por invertir sus recursos en una vivienda o departamento en Tulum.

El primero, es el estilo de vida que se puede tener, muy llamativo para todos. Y es que es fundamental resaltar que el ambiente posibilita llevar una vida relajada con una gran conexión con la naturaleza y un clima extraordinario, los dos primordiales.

El segundo, tiene mucho que ver con la probabilidad de hacer muy rentable la inversión. Y es que una de las principales propiedades del destino es la renta vacacional con el crecimiento del turismo alternativo y las plataformas como Airbnb. Por esto, un porcentaje alto de la oferta residencial nueva se da a los potenciales consumidores; un alto retorno de su inversión como gran parte de la oferta.

Hay oferta para habitar las viviendas o apartamentos, sin lugar a dudas, pero la mayor parte del inventario se da con contratos de renta vacacional en las etapas en que no se ocupa. Aquí otro de los enormes atractivos para invertir en un inmueble residencial en Tulum.

Por si fuera poco, el inventario residencial es de los segmentos más altos, ya que la oferta turística también es para los segmentos más exclusivos, lo cual involucra que los costos de renta son altos y, por consiguiente, atractivos para el retorno de inversión. Tulum se ha ido consolidando como uno de los destinos más exclusivos para vacacionar.

Tulum es, por mucho, el mercado emergente de mayor relevancia en el sureste de México. Si bien es una pequeña ciudad del Caribe Mexicano en relación a otros destinos, su industria turística e inmobiliaria residencial están realmente bien perfiladas y conceptualizadas, lo que es parte de su éxito y atractivo.

La ciudad tiene sus desafíos en temas de infraestructura, e inclusive en el asunto de seguridad, pero hay más bondades que atraen a los desarrolladores y a los consumidores nacionales de todo el mundo, al nivel de que todo se vende en dólares. Como ha crecido la demanda de nacionales, se les da un tipo de cambio predilecto.

No se tienen que dejar de reconocer la ubicación, los atractivos turísticos naturales, los culturales –como el área arqueológica–, la accesibilidad para locales y extranjeros, los servicios de lujo, entre otras bondades.

Al final, la siguiente llegada del Tren Maya y la posibilidad real de que se materialice un nuevo aeropuerto justo en Tulum, deberán aumentar la inversión en la zona y la plusvalía en el segmento inmobiliario.

Si estás interesado en invertir en Desarrollos Inmobiliarios en Tulum puedes contactarte con Tulum Landand Property, que te ayudará a tomar decisiones informadas.