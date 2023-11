Grandes Estrellas sin Óscar: Sorpresas del Cine

En la antesala de los prestigiosos Premios Óscar, es inevitable pensar en aquellos talentos del cine que, contra todo pronóstico, no han recibido la estatuilla dorada.

A continuación, te presentamos una selección de figuras emblemáticas de la pantalla grande que, aunque han brillado por sus actuaciones, no han tenido el honor de ser galardonados con un Óscar.

Thomas Cruise Mapother IV, conocido mundialmente como Tom Cruise, nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York. Desde su debut en la película ‘Endless Love’ (1981), Cruise se ha consolidado como uno de los actores más emblemáticos de Hollywood.

Saltó a la fama con ‘Top Gun‘ (1986) y consolidó su estatus de estrella con ‘Rain Man‘ (1988) y ‘Born on the Fourth of July‘ (1989), por la que recibió su primera nominación al Óscar. Cruise es conocido por su versatilidad y su tendencia a realizar sus propias escenas de riesgo, especialmente en la serie ‘Misión: Imposible’. A pesar de su éxito comercial y crítico, el premio de la Academia ha eludido a Cruise hasta la fecha.

Glenn Close, nacida el 19 de marzo de 1947 en Greenwich, Connecticut, es una actriz de una profundidad y versatilidad impresionantes. Su debut en el cine fue en ‘The World According to Garp’ (1982), y rápidamente ganó reconocimiento por sus actuaciones en ‘Fatal Attraction‘ y ‘Dangerous Liaisons‘.

Close ha sido alabada por su habilidad para interpretar personajes complejos y desafiantes, lo que le ha valido varias nominaciones al Óscar. Aunque aún no ha ganado la estatuilla dorada, su legado en el cine y el teatro es indiscutible.

Johnny Depp es una figura icónica de Hollywood conocida por su versatilidad y sus elecciones de personajes excéntricos y complejos. Nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, Depp comenzó su carrera en la industria del entretenimiento con pequeños roles, hasta que saltó a la fama con la serie de televisión «21 Jump Street».

Su colaboración con el director Tim Burton produjo algunos de los papeles más emblemáticos de su carrera, incluidos Edward Scissorhands, el Sombrerero Loco en «Alicia en el País de las Maravillas» y el icónico capitán Jack Sparrow en la saga «Piratas del Caribe».

Depp ha sido nominado al Óscar en varias ocasiones, pero a pesar de su destacado trabajo, aún no ha ganado la estatuilla.

Sir Ian McKellen, nacido el 25 de mayo de 1939 en Burnley, Lancashire, Inglaterra, es un actor de teatro y cine reconocido mundialmente tanto por su habilidad para interpretar personajes shakespearianos como por su presencia en el cine de franquicias. McKellen ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo seis premios Laurence Olivier.

Aunque es ampliamente conocido por sus papeles como Gandalf en «El Señor de los Anillos» y «El Hobbit», así como Magneto en la serie de películas «X-Men», su talento ha brillado en una variedad de otros roles que van desde el teatro hasta la gran pantalla. Sin embargo, el honor del Óscar ha eludido a este venerado actor hasta la fecha.

Amy Adams, nacida el 20 de agosto de 1974 en Vicenza, Italia, es una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación.

Con una carrera que abarca desde roles en comedias hasta interpretaciones dramáticas, Adams ha sido nominada al Óscar en varias categorías, incluyendo actuaciones en películas como «Junebug», «Doubt», «The Fighter», «The Master», «American Hustle» y «Arrival».

A pesar de sus aclamadas actuaciones y la consistente recepción positiva de la crítica, Adams aún no ha recibido la codiciada estatuilla dorada, aunque su contribución al cine la ha establecido como una actriz destacada y respetada.